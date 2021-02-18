Göztepe Başkanı Sepil: Hüseyin Göçek adil bir yönetim sergilemeli - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe Başkanı Sepil: Hüseyin Göçek adil bir yönetim sergilemeli

18.02.2021 21:42

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşılaşmasından sonra hakemlerin konuşulmaması gerektiğinin altını çizen Sepil, "Türk futbolunun en çok ihtiyacı olan şey, maçların ardından sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi. Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur. Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmada Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcular ile teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Başkanı Sepil: Hüseyin Göçek adil bir yönetim sergilemeli - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Şenol Güneş'in Hatayspor açıklamaları tepki çekti
22:34 Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert tepki: Adam değilsin! Hadi mahkemeye ver beni
21:11 Fenerbahçe, Umut Nayir'i kadrosuna kattı!
21:07 Fenerbahçe, Milli takımın yıldızı Umut Nayir'i resmen kadrosuna kattı
21:05 NATO'nun zirve bildirisinde Türkiye'nin İsveç kararı da yer aldı
21:02 Türkiye'nin kararı NATO'nun zirve bildirisine damga vurdu: İsveç'in ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile görüştü
20:20 İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Biden görüşmesinde siyasi, ekonomik ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ele alındı
20:19 ABD'de Futbol Koçu Çocuklara Cinsel İstismarda Bulundu
20:17 ABD'yi ayağa kaldıran olay! Futbol takımı koçu çok sayıda çocuğu istismar edip videoya almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 23:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe Başkanı Sepil: Hüseyin Göçek adil bir yönetim sergilemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement