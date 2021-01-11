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Göztepe'de harekat başladı - Son Dakika

Göztepe'de harekat başladı

11.01.2021 10:44
Göztepe'de harekat başladı

SÜPER Lig'de evinde 1-0 kaybettiği Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de yönetim hem yeni çalıştırıcı, hem de transferler için düğmeye bastı.

SÜPER Lig'de evinde 1-0 kaybettiği Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de yönetim hem yeni çalıştırıcı, hem de transferler için düğmeye bastı. Palut'un istifa ederek ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan kurmayların Ünal Karaman ismini gündeme getirdiği iddia edildi. Yönetimin ayrıca Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen orta saha oyuncusu Peter Zulj'u kiralık olarak kadrosuna katmak üzere görüşmeleri başlattığı bildirildi. Anderlecht'te bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki Avusturyalı'nın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı, transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı öğrenildi.

Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece 1'inci Lig ekibi Ankaraspor'dan orta saha Beykan Şimşek'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörle birlikte en az 4 takviye daha yapacağı kaydedildi. Kariyerine ülkesinin Hartberg takımında başlayan Zulj, Wolfsberger AC, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz'da da top koşturdu. Avusturya Milli Takım formasını da giyen futbolcu bu sezon Anderlecht ile 8 lig maçında süre aldı.

KEVIN STEWART GELDİ

Öte yandan Göztepe'nin menajerler aracılığı ile son olarak İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen orta saha Kevin Stewart'ı İzmir'e getirdiği belirtildi. Ancak teknik direktör İlhan Palut'un son 1 yıldır sahalara çıkmayan 27 yaşındaki Jamaikalı oyuncuyu idmana dahi almadığı açıklandı. Stewart'ın ise Palut'un bu tutumu nedeniyle antrenmana çıkmadan İngiltere'ye döndüğü dile getirildi. Stewart, bu sezon hiçbir takımda 1 dakika bile görev almadı. Tecrübeli oyuncu Premier Lig'de Liverpool forması giyip, Tottenham'ın altyapı takımlarında görev aldı.


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Antalyaspor, Anderlecht, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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