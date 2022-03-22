Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı

22.03.2022 20:32
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci İrfan Can Eğirbayat'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci İrfan Can Eğirbayat'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat'ın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

İrfan Can Eğribayat'tan özür

İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten 3 maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında aynı sorunları yaşadım. Tüm taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükunetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan, desteğini hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk futbol camiasından özür dilerim."

Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı
Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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