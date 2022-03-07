Göztepe'de Maestro resmen gitti - Son Dakika
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Göztepe'de Maestro resmen gitti

07.03.2022 14:49
Göztepe'de Maestro resmen gitti

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar resmen ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar resmen ayrıldı. Sabah saatlerinde Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sırp teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır .Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Maestro, Göztepe'nin başında 25 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti. Maestro yönetimindeki Göztepe 25 puan toplayıp toplam 27 puanla düşme hattında kaldı.


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Spor Toto Süper Lig, Mehmet Sepil, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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