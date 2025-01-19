Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans - Son Dakika
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Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans

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Göztepe Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini alarak tarihi bir performans sergiledi. Seyircisi önünde 10 maç oynayan ve hiç yenilmeyen İzmir ekibi, sadece Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşamıştı.

19.01.2025 16:36  Güncelleme: 17:27
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Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Emre Belözoğlu'nu göreve getiren Antalyaspor'u konuk etti. İzmir ekibi, kırmzı-beyazlıları 1-0 mağlup ederek kulüp tarihi adına inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 8. dakikada Juan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu. Seyircisi önünde 10 maça çıkan ve hiç mağlup olmayan sarı-kırmızılılara iç sahadaki tek puan kaybını Fenerbahçe yaşamıştı. Olaylı karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.

Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans

GÖZTEPE'NİN İÇ SAHA SONUÇLARI

Göztepe'nin bu sezon iç sahada oynadığı 10 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • 2-2 Fenerbahçe
  • 2-0 Bodrum FK
  • 3-0 Kayserispor
  • 3-2 Sivasspor
  • 2-1 Trabzonspor
  • 2-0 Konyaspor
  • 3-1 Adana Demirspor
  • 3-0 Rizespor
  • 5-0 Kasımpaşa
  • 1-0 Antalyaspor

EMRE BELÖZOĞLU, İLK MAÇINI KAYBETTİ

Alex de Souza'nın görevine son verilmesinin ardından hafta içerisinde Antalyaspor'un başına geçen teknik direktör Emre Belözoğlu kırmızı-beyazlı takımdaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi ise Süper Lig'de üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu.

Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLACAKLAR

Bu karşılaşmanın ardından puanını 34'e yükselten Göztepe, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. 21 puanda kalan Antalyaspor ise ligin bir sonraki maç haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Göztepe\'den Süper Lig tarihine geçen performans

Trendyol Süper Lig, Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Bal:
    HERKES RUTBESINI KIDEMINI BILECEK KUSLAR VE KARGALAR BU ISTEN ANLAMAZ SAYGI DUYACAKSINIZ GS YE 28 39 Yanıtla
  • Çelikk:
    sen çok beklersin bu sene kupayı ferhat gevşeği 21 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASIYLA SÜPER KUPAYI ALSIN KİM KİME RAKİP OLUYOR DİKİMİZE KADAR... 4 21 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    fenerliler antalyayı batırdı 3 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Emre Avucunu yaalaa koçum alırsın 7 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik senden rahatı talat gevşeğidir 4 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    talatdan bizene Gtlek 2 0 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek:
    Göztepe'yi gavurlar satınaldı birkaçseneye şampiyon olur ellam 0 0 Yanıtla
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