Göztepe, Gaziantep FK maçlarında beraberlikler dikkat çekiyor - Son Dakika
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Göztepe, Gaziantep FK maçlarında beraberlikler dikkat çekiyor

Göztepe, Gaziantep FK maçlarında beraberlikler dikkat çekiyor

06.02.2021 14:15

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki takımın beraberlik serisi 2016-2017 sezonunda başladı. Göztepe 1'inci Lig'de karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'yle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç da 2-2 sona erdi. İki ekibin yolları geçen sezon Süper Lig'de kesişti.

Sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu defa Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşan Göztepe ve Gaziantep FK yine yenişemedi ve bu maç da 1-1 sona erdi. Bu sezonun 3'üncü haftasındaki karşılaşmada ise Göztepe galibiyeti son dakika golüyle kaçırdı. Maçın uzatma dakikalarında Gaziantep FK penaltı kazandı ve Maxim'in golüyle 90 dakika 2-2 berabere tamamlandı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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