Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İsonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-1'lik skorla kazandı.

GÖZTEPE GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN KAZANDI

Fatih Karagümrük, 13. dakikada Serginho'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe, bu gole 20. dakikada Junior Olaitan ve 45+1. dakikada Janderson'un golleriyle karşılık vererek maçı kazandı.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan Göztepe, bu galibiyetle birlikte 39 puana yükseldi. Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Karagümrük, 9 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.