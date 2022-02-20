Üye Girişi
Galatasaray, İzmir'e geldi - Son Dakika

Galatasaray, İzmir'e geldi

20.02.2022 17:45
Galatasaray, İzmir'e geldi

SPOR Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, İzmir'e geldi.

SPOR Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Galatasaray'da sol diz iç yan bağlarından sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan kaleci Fernando Muslera da İzmir kafilesinde yer aldı. Teknik direktor Domenec Torrent taraftarların yanına giderek sarı-kırmızılı futbolseverlerin formalarını imzaladı.Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."

- İzmir
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
Galatasaray, İzmir'e geldi
YORUMLAR
500
Galatasaray, İzmir'e geldi Galatasaray, İzmir'e geldi Galatasaray'da Muslera, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı Galatasaray'da Muslera, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, İzmir'e geldi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:10 Cani kardeş, zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurarak öldürdü
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 17:56:31. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, İzmir'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement