Göztepe ile Kayserispor 16. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Göztepe ile Kayserispor 16. kez karşılaşacak

08.04.2022 09:13
Göztepe ile Kayserispor 16. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşılaşacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip 16.kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Göztepe ile Kayserispor bugüne kadar Süper Lig'de 15 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez Göztepe 4 kez kazanırken, 7 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle bitmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 15 maçta 30 gol atıldı. Kayserispor bu maçlarda 13 gol atarken, Göztepe ise 17 gol attı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

1973/1974 Kayserispor-Göztepe 0-0

1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Kayserispor-Göztepe 1-1

1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1

1979/1980 Kayserispor-Göztepe 3-2

2017/2018 Kayserispor-Göztepe 1-0

2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1

2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0

2018/2019 Kayserispor-Göztepe 2-1

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0

2019/2020 Kayserispor-Göztepe 1-0

2020/2021 Göztepe-Kayserispor 1-1

2020-2021 Kayserispor-Göztepe 1-1

2021-2022 Kayserispor-Göztepe 1-1 - KAYSERİ

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Göztepe Kayserispor maçına Uğurlu atandı Göztepe Kayserispor maçına Uğurlu atandı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kayseri, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe ile Kayserispor 16. kez karşılaşacak - Son Dakika


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