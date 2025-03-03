Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Takımlar, Gürsel Aksel Stadyumu'ndan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla ev sahibi takımın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Karadeniz ekibi ise 2 haftadır kazanamıyor.

03.03.2025 23:01
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları nefes kesen karşılaşma 2-2 berabere bitti.

GÖZTEPE 2 FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

Göztepe'nin ilk golü, 45+5. dakikada Novatus Miroshi'den geldi. İlk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle biten maçta ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı. 51. dakikada Rick Van Drongelen'in büyük hatasını affetmeyen Göztepe, Juan'la farkı ikiye çıkardı.

SAMSUNSPOR SON DAKİKADA PUANI KURTARDI

67. dakikada oyuna sonradan giren Kingsley Schindler'in kafayla attığı golle farkı bire indiren Samsunspor, maçtaki baskısını daha fazla artırdı. 90+3. dakikada Rick Van Drongelen'in kafa vuruşuyla attığı gol, skoru belirledi.

TAKIMLARIN SON DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin, ligde galip gelememe serisi 5 maça yükseldi. Samsunspor ise ligde 2 maçtır kazanamıyor. Karadeniz ekibi ligde 47 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. İzmir temsilcisi ise 36 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Samsunspor, gelecek hafta Adana Demirspor ile evinde karşılaşacak. Göztepe ise Sivasspor'a konuk olacak.

Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Karadeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • d4F3f2f1:
    Samsun yaşa be 9 4 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    gs fb 00, gs konyas00, eyüp bâşak00,gs kasımps00 avrupada yenilgi tr de lider gs futbol kumar için nesine bahis için yaratılmıştır tr de şehir takımlarının şampiyon olma ihtimalinin çok düşük olduku tr de futbolda başarı doğal değil senaryodur fb gs bjk mason şirket takımları 5 5 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    bekle bizi Avrupa Bekle Bizi Bayern Münih 2 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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