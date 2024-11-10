Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi

Göztepe, Konyaspor\'u sahasında 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u konuk eden Göztepe, rakibi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan İzmir temsilcisi, bu sonuçla iç saha galibiyet serisi 5 maça çıkardı.

10.11.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşılaştı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

ATATÜRK UNUTULMADI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla maçın hakemleri ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi

GOLLER UZATMALARDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk 45 dakikada ve 90 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. 7 dakikada uzatma verilen müsabakada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Romulo, 90+10. dakikada Matsuki kaydetti.

Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi

GÖZTEPE'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ

Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe'nin Konyaspor maçıyla galibiyet serisi 5 maça çıkardı. Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise Başakşehir galibiyeti sonrası puan kaybetti.

Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 18'e çıkardı. Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sudem melis:
    Önemli değil 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:54 Canlı anlatım Kıran kıran maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Kıran kıran maçta tempo bir an olsun düşmüyor
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
11:49 Minik Şirin’in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 16:44:04. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.