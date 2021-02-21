Göztepe maçından notlar - Son Dakika
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Göztepe maçından notlar

21.02.2021 19:28
Göztepe maçından notlar

Erol Bulut, kadroda değişiklik yapmadıSarı lacivertli ekipte 5 eksikPelkas yedekler arasındaZemin onarılıyorEda Erdem Dündar'a plaketGöztepe'de 3 eksikSarı kırmızılılarda tek isim sınırdaMustafa AKIN / - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti.

Erol Bulut, kadroda değişiklik yapmadı

Sarı lacivertli ekipte 5 eksik

Pelkas yedekler arasındaZemin onarılıyor Eda Erdem Dündar'a plaketGöztepe'de 3 eksikSarı kırmızılılarda tek isim sınırda

Mustafa AKIN/ - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek'in yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Süleyman Özay üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 25'inci haftasında oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre kadroda değişiklik yapmadı. Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi-Samuel, Mesut, Thiam.SARI LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİKSarı lacivertli ekipte Göztepe maçı öncesinde 5 eksik oyuncu yer alıyor. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Novak, Perotti ve Gustavo'nun yanı sıra kart cezası bulunan Lemos, Göztepe maçında takımını yalnız bıraktı.PELKAS YEDEKLER ARASINDAFenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçında yedek soyundu.Sarı lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle 4 haftadır forma giyemeyen Pelkas, Göztepe maçı ile takıma dahil oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un Göztepe maçı kadrosuna dahil ettiği Pelkas, yedekler arasında yer aldı.ZEMİN ONARILIYORÜlker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi'nde alarm veren zeminde onarım çalışmaları devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta maçında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nda yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapılıyor. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlanmıştı son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.EDA ERDEM DÜNDAR'A PLAKETUluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'a karşılaşma öncesinde plaket takdim edildi. Başkan Ali Koç tarafından Eda Erdem Dündar'a plaket ve çiçek verildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri ve duruşuyla milyonlarca kız çocuğuna ilham kaynağı olan Eda Erdem'i tebrik ediyor; gururla taşıdığı Fenerbahçe formasıyla başarı dolu uzun yıllar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.GÖZTEPE'DE 3 EKSİK Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle Lamine Gassama, Berkan Emir ve Peter Zulj, Fenerbahçe maçında göre alamadı. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11'i çıkardı: İrfancan, Murat, Paluli, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic.SARI KIRMIZILILARDA TEK İSİM SINIRDA

Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün 3 sarı kartı bulunuyor. Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi durumunda 27'nci haftada oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA
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