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Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

22.01.2022 21:56
Göztepe maçının ardından

El Maestro: Yüzde bir bile rahatlamadık "Altay maçını kazanmak için sahada olacağız"Sözer: 10 pozisyona girip değerlendirememişiz İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Göztepe'ye2-1 mağlup oldu.

El Maestro: Yüzde bir bile rahatlamadık

"Altay maçını kazanmak için sahada olacağız"

Sözer: 10 pozisyona girip değerlendirememişiz

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Göztepe'ye2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi. EL MAESTRO: YÜZDE BİR BİLE RAHATLAMADIKGalibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen El Maestro, "Güzel bir sonuç aldık. Zor bir maç oldu. Herkesin en iyisini vermesi gerekiyordu. Yeni yılda aldığımız sonuçlardan memnunuz. Sadece ileride baskı yapan takım değil, geride de organize olan, iyi defans yapan bir takımız. Sonuç buluyoruz, iyi yerlere gelmeye başladık ama yüzde bir bile rahatlamadık. Gelecek haftada en iyi sonucu almaya çalışacağız" diye konuştu. "AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"Aynı çalışmayı sürekli yaptıklarını ve artık bunu sonuca da döktüklerini söyleyen El Maestro, "Baktığınızda aylardır aynı yönde çalışıyoruz. Analiz ediyoruz ekim, kasım, aralık ayında da ayında aynı mücadeleyi oyuncular veriyordu ama bazen çok çalışırsınız sonuç alırsınız. Bazen ise sonuçlar gerçek performansını göstermiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu. "ALTAY MAÇINDA KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ" Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak Altay maçı için de El Maestro, "Çok özel bir maç. İyi durumdayız. Cezalı oyuncumuz yok. Kerim'in sakatlığı var. Yeterli bir zamanımız var. Galibiyet seçme hakkım olsa Altay maçını seçerim. Bu galibiyet için sahada olacağız" dedi.SÖZER: 10 POZİSYONA GİRİP DEĞERLENDİREMEMİŞİZÇok pozisyona girdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Göztepe'yi tebrik etmez lazım. Baskılı oyun oynamak istediler. İlk yarıda bunu çözdük. Pozisyonlar elde ettik ama değerlendiremedik. Taçtan gelen geçiş oyununda gol yedik. İkinci yarı daha istekliydik, çok pozisyona girdik. 10 pozisyona girmişiz ve değerlendirememişiz. Böyle durumlarda her zaman kontra ataktan gol yiyebilirsiniz. Pozisyon verdik gol oldu ve üzgünüz. Takım istek gösterdi. Bir beraberlik olabilirdi. 6 dakika uzatma kısa oldu. Sakatlıklar oldu. Çok kısa uzatıldı. Nasıl hesaplanıyor bilmiyorum. Yine de sorumluluk bizim. 90 dakikada yüzde 70-75 top bizde. Ceza sahası içinde pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor"  şeklinde konuştu.  "SERDAR KAMPTA TAKIMA KATILACAK"Takımda sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in durumu için de Sözer, "Serdar kampta takıma katılacak. Bekliyoruz. Kampta durumuna bakacağız" dedi."VISCA KALİTELİ VE BİTİRİCİ BİR OYUNCU"

Hücumdaki eksiklikleri ve Visca'nın da transferi sonucu hücumdaki aksaklık için Sözer, "Visca çok kaliteli bir oyuncu. Bitirici oyuncu. Çok pozisyonlar geldi. İkinci yarı 10 pozisyon gelmiş, değerlendirilememiş, maçı kaybedersiniz" açıklamasında bulundu.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


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