Herkes maçın son dakikalarındaki bu penaltı pozisyonunun tartışıyor

Muhammedd:

Kol vücuda yapışık üstüne geliyor be Allah'tan korkmazlar kuldan utanmazlar. Sonra neden burnumuz oktan çıkmıyor diyorsunuz çünkü kötüsünüz, kötülükle başarı kovalamaya çalışıyorsunuz. Üstelik Göztepeli Koray yan topta eliyle topa bilinçli vurarak voleybolcu gibi uzaklaştırdı ama net penaltı verilmedi. Kaan'ın zaten yüzüne net darbe vardı penaltıydı, youmcular da net penaltı dedi. GS yine hakeme rağmen kazanıyor diye bu kadar hakkı yenilemez. Ama Allah'ın adaeti var çok şükür!