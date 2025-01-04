Herkes maçın son dakikalarındaki bu penaltı pozisyonunun tartışıyor - Son Dakika
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Herkes maçın son dakikalarındaki bu penaltı pozisyonunun tartışıyor

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Göztepe, Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın son dakikalarında penaltı bekledi. Futbolcular, Lucas Torreira'dan sekip kornere giden top sonrasında Uruguaylı futbolcunun elle oynadığı gerekçesiyle hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulundu. Akarsu, VAR ile yaptığı kısa görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi.

04.01.2025 20:56
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son dakikalarına Cimbom'un ceza sahasında yaşanan bir penaltı pozisyonu damga vurdu.

GÖZTEPE PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın son dakikalarında Göztepe, beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. 85. dakikada soldan Aslan'ın ceza sahasına gelen ortada top, Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Bunun üzerine Göztepeli oyuncular, bu pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

VAR'DA İNCELENDİ, DEVAM KARARI ÇIKTI

İtirazların ardından maçın hakemi Alper Akarsu, VAR ile iletişime geçti. Akarsu, VAR ile görüştükten sonra kısa bir süre sonra penaltı olmadığı yönündeki kararında kaldı ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

Herkes maçın sonundaki bu penaltı pozisyonunun tartışıyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Herkes maçın son dakikalarındaki bu penaltı pozisyonunun tartışıyor

Lucas Torreira, Galatasaray, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes maçın son dakikalarındaki bu penaltı pozisyonunun tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muhammedd:
    Kol vücuda yapışık üstüne geliyor be Allah'tan korkmazlar kuldan utanmazlar. Sonra neden burnumuz oktan çıkmıyor diyorsunuz çünkü kötüsünüz, kötülükle başarı kovalamaya çalışıyorsunuz. Üstelik Göztepeli Koray yan topta eliyle topa bilinçli vurarak voleybolcu gibi uzaklaştırdı ama net penaltı verilmedi. Kaan'ın zaten yüzüne net darbe vardı penaltıydı, youmcular da net penaltı dedi. GS yine hakeme rağmen kazanıyor diye bu kadar hakkı yenilemez. Ama Allah'ın adaeti var çok şükür! 71 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    top eline degmese zaten bünyesine degecegi için verilmedi. aynı pozisyon 2 defa goztepeliler de yaptı. 47 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    biz alıştık şike yapmalarına herkezde biliyor adamlar rahat 9 33 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    serkan ben de anene alştm vrdurmasına pra kzanıyo kdın 27 7 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    Elbet herşey tersine dönecek himmet te kurtarmayacak sizi fetösaray 6 28 Yanıtla
  • Burak:
    Beşiktaşlıyım ve penaltı değil kol kapalı bir kere. Fenerliler her zamanki gibi yalan ve algı peşinde Morinyo hocaları ve yöneticileri gibi. Bizim maçtan sonra bile hazımsızlıktan haftalarca hakemdi şanstı saçma sapan açıklamalar yapmışlardı. 21 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SERKAN UÇ PIRTTT 10 1 Yanıtla
  • bora geren:
    Aslında barış bu pozisyonda yan hakeme artislik yapıyor bence. Bir önceki pozisyonda top çizgiyi geçmeden taç vermisti, barışta bu pozisyonda yine yanlis karar verdin demeye getirdi gibi. 0 2 Yanıtla
  • Semih:
    Ferhat sen bu kadar günahla kulhakkıyla öbür tarafta napacaksın acaba :) bi de doğrudan kulhakkı hep. 0 0 Yanıtla
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