Göztepe taraftarından Süper Lig'e 'İsyan Marşı'yla veda - Son Dakika
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Göztepe taraftarından Süper Lig'e 'İsyan Marşı'yla veda

15.05.2022 18:38
Göztepe taraftarından Süper Lig'e 'İsyan Marşı'yla veda

Göztepe taraftarı, takımlarının Süper Lig'deki son iç saha maçı olan Beşiktaş karşılaşmasının son dakikalarında sahaya sırtı dönük şekilde İsyan Marşı okuyarak lige veda etti.

Göztepe taraftarı, takımlarının Süper Lig'deki son iç saha maçı olan Beşiktaş karşılaşmasının son dakikalarında sahaya sırtı dönük şekilde İsyan Marşı okuyarak lige veda etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Haftalar önce küme düşmeyi matematiksel olarak garantileyen sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki son iç saha maçını oynadı. Tribünde bulunan yaklaşık 17 bin Göztepe taraftarı, maç boyunca yönetime ve bazı futbolculara tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında ise sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 17 yıl önce amatör kümeye düşerken yazdıkları İsyan Marşı'nı okudu. Marş sırasında sahaya sırtını dönen taraftarlar, mücadelenin bitiş düdüğüyle beraber alkışlı protesto gerçekleştirdi. Maçın ardından genç oyuncu Ege Özkayımoğlu ve genç kaleci Arda Özçimen'i tribünlere çağıran taraftarlar, genç oyunculara tezahüratlarıyla destek oldu. - İZMİR

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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