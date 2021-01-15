Göztepe yarın Konya deplasmanına çıkacak

Süper Lig'de son olarak Fraport-Tav Antalyaspor'a yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe, yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 1 oyuncu Konya'da görev alamayacak. Palut'un gitmesinin ardından takımı sahaya altyapı antrenörleri çıkaracak. İttifak Holding Konyaspor'a karşı Süper Lig'de daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 10 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü. Teknik adam arayışlarını sürdüren İzmir ekibinin Konyaspor sınavının ardından temas halinde olduğu Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, İbrahim Üzülmez ve Christoph Daum'dan biriyle sözleşme imzalaması bekleniyor.