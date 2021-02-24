Göztepe'ye sakatlardan iyi haber - Son Dakika
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Göztepe'ye sakatlardan iyi haber

24.02.2021 11:57

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkış yakalayan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa müsabakasına mutlak 3 puanla hazırlanırken, teknik ekibe sakat futbolculardan iyi haberler geldi.

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkış yakalayan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa müsabakasına mutlak 3 puanla hazırlanırken, teknik ekibe sakat futbolculardan iyi haberler geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları yüzünden Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyen sol bek Berkan ve orta saha Zulj'un hızla iyileştiği öğrenildi. İki futbolcunun maç gününe kadar takımla antrenmanlara çıkması beklenirken, sağ bek Gassama'nın ise Kasımpaşa karşılaşmasına yetişemeyeceği öğrenildi. Sağ arka uyluk adalesinde kanaması bulunan futbolcunun en az 2 hafta daha dinlendirileceği ifade edildi.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Berkan ve Zulj'u ise riske etmek istedemediği, Fenerbahçe maçının 11'ini bozmayacağı kaydedildi. Son iki maçta hem iyi oyun ortaya koyan hem de 6 puan toplayan Göztepe, bu sezon hiç 3'te 3 yapamadı. Sarı-kırmızılılar daha önce iki kez iki maç art arda kazanıp ardından puan kaybetti. Ankaragücü'nü 3-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Göztepe, Hes Kablo Kayserispor'la berabere kaldı. Yine İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup eden İzmir temsilcisi ardından Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.


Kaynak: DHA
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