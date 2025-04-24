Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi - Son Dakika
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Spor

Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi

Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi

Yaz transfer döneminde golcü arayışını sürdüren Ajax, gözünü Göztepe forması giyen Romulo'ya dikti. Hollanda devi, 10 kişilik transfer havuzunda Brezilyalı oyuncuya da yer verdi.

24.04.2025 17:15
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Göztepe'de formda bir sezon geçiren Romulo'ya Avrupa'dan ilgi sürüyor. Bu doğrultuda yıldız oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AJAX'IN TRANSFER LİSTESİNDE

Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax, sezon sonunda Brian Brobbey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Hollanda ekibi, yeni hücum oyuncusu transferi için geniş bir liste oluşturdu. Ajax kulübü yetkililerinin hücum hattına 10 kişilik oyuncu havuzu hazırladığı belirtilirken, bu listenin içinde Göztepeli Romulo'nun da olduğu ifade edildi. Öte yandan Ajax'ın yanı sıra Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un da yıldız ismi takip ettiği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Sarı-kırmızılı ekipte 27 maça çıkan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 15 gol atarken, 8 golün de asistini yaptı.

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Son Dakika Spor Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bs19731973***:
    Dünya devi mi. Bir önceki haberde yer alan saçma başlığa yorum yaptım. Gerek yok yapmayım diyorum ama gerçekten pesss 10 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yani %10 şansı var düşük bir olasılık medya yaygara koparmakta bir numara yapacağınız haberin ben taaa..??? 3 2 Yanıtla
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