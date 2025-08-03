Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor - Son Dakika
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Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor

Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye\'den ayrılıyor
03.08.2025 16:36
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Göztepe'de geride kalan sezonda gösterdiği performans ile birçok Avrupa devini peşine takan yıldız golcü Romulo, 20 milyon euro üstü bonservisle Alman ekibi Leipzig'e transfer olmaya hazırlanıyor. Bu rakam, Göztepe'nin bir oyuncudan kazanacağı en fazla bonservis olacak.

Süper Lig'de geçen sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso rekor bonservis bedeliyle yuvadan uçuyor.

ROMULO İMZA AŞAMASINDA

Göz-Göz'de futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic yönetimi, 23 yaşındaki Brezilyalı golcü için en ciddi teklifi veren Bundesliga ekibi RB Leipzig'le imza aşamasında. İngiltere'den Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Alman temsilcisinin golcüsü Benjamin Sesko için teklifini 75+5 milyon euro seviyesine çıkardığı haberleri gelirken, Leipzig bu transfer gerçekleşir gerçekleşmez Romulo'ya imza attırmak istiyor.

Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO ÜZERİNDE

Göztepe'de Sport Republic, hafta içinde resmileşmesi beklenen Romulo transferinden 20 milyon euro üzerinde rekor bonservis bedeli almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, böylece bir oyuncunun satışından en fazla gelir kazandığı transferi gerçekleştirmiş olacak. Sport Republic daha önce Romulo için İngiliz ekibi Fulham'ın 16 milyon euro ve bonuslardan oluşan teklifini kabul etmemişti.

SEZON PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılara 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde takım 1'inci Lig'deyken Athletico Paranaense'den kiralanan Romulo ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 13 gol atan 23 yaşındaki futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti. Göztepe, geçen sezon 2.5 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı Romulo'yla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Bundesliga, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor - Son Dakika

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