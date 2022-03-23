Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural en çok Türk kulüplerini ilgilendiriyor - Son Dakika
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Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural en çok Türk kulüplerini ilgilendiriyor

23.03.2022 14:19
Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural en çok Türk kulüplerini ilgilendiriyor

UEFA, kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesini amaçlayan FFP'yi kaldırmak istiyor. En çok Türk kulüplerinin başına bela açan FFP'nin kaldırılması için 7 Nisan'da oylama yapılacak.

UEFA'da kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma fikri masaya geldi.

Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural, en çok Türk futbolunu ilgilendiriyor

7 NİSAN'DA OYLAMA

Yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, futbol harcamalarını gelirlerinin %90'ı kadar yapabilecek. Yeni kural 7 Nisan'da oylamaya sunulacak.

FENERBAHÇE HAREKET EDEMİYOR

FFP kıskacını en çok hisseden kulüp Fenerbahçe, devre arası transfer yapamadı. Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezonda dahi transfer yapma ihtimali tartışma konusu.

MAAŞ SINIRI YOK

  • FFP'nin kaldırılmasının ardından yerine gelecek yeni kuralda başlıca şu maddeler var;
  • Gelirlerin en fazla %70'i harcanabilecek
  • Üç sezon %70 limitini uygulayabilene %90 harcama hakkı
  • Kural ihlali yapmayanlara +10 milyon euro harcama hakkı
  • Şirket sahipliğinden ve sponsorluktan kaynaklı gelirlerdeki her türlü gizliliğin cezalandırılması
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Son Dakika Spor Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural en çok Türk kulüplerini ilgilendiriyor - Son Dakika


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