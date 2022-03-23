Gözümüz kulağımız UEFA'da! Oylamaya sunulacak kural en çok Türk kulüplerini ilgilendiriyor - Son Dakika

UEFA'da kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma fikri masaya geldi.

7 NİSAN'DA OYLAMA

Yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, futbol harcamalarını gelirlerinin %90'ı kadar yapabilecek. Yeni kural 7 Nisan'da oylamaya sunulacak.

FENERBAHÇE HAREKET EDEMİYOR

FFP kıskacını en çok hisseden kulüp Fenerbahçe, devre arası transfer yapamadı. Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezonda dahi transfer yapma ihtimali tartışma konusu.

MAAŞ SINIRI YOK