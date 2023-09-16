Gözünü para hırsı bürümüş! Ronaldo'dan Juventus'a büyük şok

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun alacakları nedeniyle eski kulübü Juventus'a 20 milyon euroluk dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.

JUVENTUS ÖDEMEYİ YAPMADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo'nun pandemi döneminde Juventus'tan gelen maaş erteleme talebini kabul ettiği, ancak İtalyan ekibinin, geçen sürede ödenmesi gereken parayı ödemediği ve sözünü yerine getirmediği öne sürüldü.

RONALDO DAVA AÇACAK

Yıldız futbolcu Ronaldo ise bu gelişme sonrasında eski takımı Juventus'a yaklaşık 20 milyon euroluk dava açmaya karar verdi.

PERFORMANSI DAMGA VURMUŞTU

Ronaldo, 2018-2021 yılları arasında Juventus'ta forma giymiş ve İtalyan ekibinde 134 maçta 101 gol atıp 22 de asist kaydetmişti.