Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe - Son Dakika
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Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

30.05.2022 14:35
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin, bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından kulübe gözyaşları içinde veda eden Real Madrid'in efsane futbolcusu Marcelo için harekete geçtiği öne sürüldü.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Kadro güçlendirme çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, Real Madrid ile yolları ayıran dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgileniyor.

JESUS İLE BİRLİKTE GELECEK

Brezilyalı sol bek Marcelo'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında yer alması beklenen tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile birlikte takıma katılması bekleniyor.

REAL MADRID'E VEDA ETTİ

Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, İspanyol devine gözyaşları içinde veda etti. 34 yaşındaki sol bek veda mesajında, "Real Madrid ile son maçımdı ama çok mutluyum. Bu bir üzüntü günü değil, büyük bir sevinçle ayrılıyorum, hayranlara ve Bernabeu'da yaşadığım büyülü gecelere minnettarım" ifadelerini kullandı.

Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

TEK PÜRÜZ AİLESİ

Sansasyonel transferin gerçekleşmesinin önündeki tek engel ise Marcelo'nun ailesinin İspanya'da yaşamak istemesi.

Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

3 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Sambacı yıldız, Fenerbahçe yönetiminden 3 milyon euro maaş ve imza parası talep etti. Marcelo'nun en az iki yıl daha futbol oynaması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe - Son Dakika


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