Başakşehir maçında kabusu yaşamıştı! Galatasaray, Kazımcan'ın sakatlığını açıkladı - Son Dakika

Başakşehir maçında kabusu yaşamıştı! Galatasaray, Kazımcan'ın sakatlığını açıkladı

Son Güncelleme: 24.09.2023 17:25

Galatasaray, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık hakkında bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, RAMS Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşamıştı. 20 yaşındaki futbolcunun sakatlığı belli oldu.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SADECE 25 DAKİKA SAHADA KALMIŞTI

Maça ilk 11'de başlayan Kazımcan, Karzev ile girdiği mücadele sonunda yerde kaldı. Milli oyuncu maça devam edemedi ve 25. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

OYUNDAN GÜÇLÜKLE ÇIKABİLDİ

25. dakikada Eden Karzev'in direkten dönen şutu öncesi yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe ile orta alanda yerde kalan Kazımcan Karataş, ayağa kalkamadı. Sağlık ekibinin yardımı ile güçlükle yürüyen genç oyuncu, ekibin desteği ile soyunma odasına doğru gitti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kazımcan Karataş, Galatasaray, Başakşehir, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir maçında kabusu yaşamıştı! Galatasaray, Kazımcan'ın sakatlığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir maçında kabusu yaşamıştı! Galatasaray, Kazımcan'ın sakatlığını açıkladı - Son Dakika
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