Başakşehir maçında kabusu yaşamıştı! Galatasaray, Kazımcan'ın sakatlığını açıkladı

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Süper Lig devi Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, RAMS Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşamıştı. 20 yaşındaki futbolcunun sakatlığı belli oldu.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SADECE 25 DAKİKA SAHADA KALMIŞTI

Maça ilk 11'de başlayan Kazımcan, Karzev ile girdiği mücadele sonunda yerde kaldı. Milli oyuncu maça devam edemedi ve 25. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

OYUNDAN GÜÇLÜKLE ÇIKABİLDİ

25. dakikada Eden Karzev'in direkten dönen şutu öncesi yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe ile orta alanda yerde kalan Kazımcan Karataş, ayağa kalkamadı. Sağlık ekibinin yardımı ile güçlükle yürüyen genç oyuncu, ekibin desteği ile soyunma odasına doğru gitti.