Manchester City'den savunmaya takviye! Marc Cucurella transferini bitirmek için düğmeye basıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester City'den savunmaya takviye! Marc Cucurella transferini bitirmek için düğmeye basıldı

18.05.2022 18:13
Manchester City'den savunmaya takviye! Marc Cucurella transferini bitirmek için düğmeye basıldı

Manchester City, Brighton'da forma giyen defans oyuncusu Marc Cucurella'yı renklerine bağlamak için teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Bu transfer için City yönetimi, Brighton'un kapısını 30 milyon sterlinle çalacak.

Manchester City teknik ekibi, 23 yaşındaki İspanyol yıldız Cucurella'nın, kulübün defans sorunu için aranılan kan olduğu görüşünde. Guardiola'nın, tecrübeli defansı takımında görmeyi çok istediği biliniyor. Daily Mail'in haberine göre, Manchester City Brighton'ın defans oyuncusu Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak için 30 milyon sterlini gözden çıkarmaya hazır.

Guardiola prensine kavuşuyor! Manchester City'e İspanyol yıldız gelecek

PERFORMASI ÇOK İSTİKRARLI

Bu sezon Brighton'da 37 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üreten İspanyol defans, 6 sarı kart gördü. İstikrarlı bir görüntü sergileyen İspanyol oyuncunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

YORUMLAR
500
Denizlispor'da Mesut Bakkal'dan değerlendirme Denizlispor'da Mesut Bakkal'dan değerlendirme Japonya'da bir kişi kumarda harcadığı, sehven yatırılmış yardım parasını taksitle geri ödeyecek Japonya'da bir kişi kumarda harcadığı, sehven yatırılmış yardım parasını taksitle geri ödeyecek

Manchester City FC, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'den savunmaya takviye! Marc Cucurella transferini bitirmek için düğmeye basıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:27:13. #1.11#
SON DAKİKA: Manchester City'den savunmaya takviye! Marc Cucurella transferini bitirmek için düğmeye basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement