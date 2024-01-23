Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, LA Galaxy\'e transfer oluyor

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Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın yeni rotası ABD oluyor.
Africafoot'ta yer alan habere göre; MLS ekibi Los Angeles Galaxy, Vincent Abobuakar'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. ABD ekibinin kısa süre içinde Kamerunlu golcü için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.
Haziran 2025'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 105 maça çıktı. Abobuakar bu karşılaşmalarda 58 gol ve 16 asistlik katkı verdi.
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