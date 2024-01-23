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Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, LA Galaxy'e transfer oluyor - Son Dakika
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Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, LA Galaxy'e transfer oluyor

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın yeni takımı Los Angeles Galaxy olacak. MLS ekibi, Kamerunlu golcüyü transfer etmek için Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 105 maçta 58 gol atıp 16 asist yapmıştır.

23.01.2024 - 08:48,  Güncelleme: 09:07
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Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın yeni rotası ABD oluyor.

LA GALAXY TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Africafoot'ta yer alan habere göre; MLS ekibi Los Angeles Galaxy, Vincent Abobuakar'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. ABD ekibinin kısa süre içinde Kamerunlu golcü için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

58 GOL ATTI

Haziran 2025'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 105 maça çıktı. Abobuakar bu karşılaşmalarda 58 gol ve 16 asistlik katkı verdi.

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, LA Galaxy\'e transfer oluyor
YORUMLAR (3)
  • salihb: Yolun açık olsun kara oğlan Yanıtla 2 12
  • Ali Kublay: Nereye gidecekti luverpola mi olacağı.o yada katar arabistan kim alır onu Yanıtla 1 2
  • süleyman hakan gökşen: futbolcuyu almaktan öte, oynatabilmek önemli... Yanıtla 0 1

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