Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

13.01.2026 13:07
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması gündemde. Katar ekibi Al-Sadd, Faslı forvet için sarı-lacivertlilere resmi teklifini iletti. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldığı yorumları yapılan ve ayrılığı konuşulan En-Nesyri için Katar temsilcisi Al-Sadd'ın devreye girdiği kaydedildi.

RESMİ TEKLİF YAPTILAR

Sabah'ın haberine göre teknik direktörlüğünü Roberto Mancini'nin yaptığı Al-Sadd, tecrübeli forveti kadrosuna katmak adına resmi teklifini Fenerbahçe'ye sundu.

5+25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde yer alan bilgilere göre Al-Sadd, En-Nesyri için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırladı. Tarafların yapacağı görüşmenin ardından transferin netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZON EN-NESYRI

Fenerbahçe ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatılan En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta görev aldı. Faslı oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asist yaptı.

