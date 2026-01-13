Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldığı yorumları yapılan ve ayrılığı konuşulan En-Nesyri için Katar temsilcisi Al-Sadd'ın devreye girdiği kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre teknik direktörlüğünü Roberto Mancini'nin yaptığı Al-Sadd, tecrübeli forveti kadrosuna katmak adına resmi teklifini Fenerbahçe'ye sundu.
Haberde yer alan bilgilere göre Al-Sadd, En-Nesyri için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırladı. Tarafların yapacağı görüşmenin ardından transferin netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatılan En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta görev aldı. Faslı oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)