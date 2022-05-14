Bomba iddiayla fena dalga geçtiler! Murat Sancak ile Yunus Akgün'den olay canlı yayın - Son Dakika

Adana Demirspor'da Balotelli ve Yunus Akgün'ün kavga ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çıkan haberler sonrasında bir açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iddiaları yalanlayarak böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirtmişti. Sancak'ın iddialardan sonra Yunus Akgün ile Instagram'da yaptığı canlı yayın sosyal medyada büyük ses getirdi.

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iddiaları yalanladığı açıklamasında, "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular." demişti.

"YÜZÜNÜ TAM GÖSTER BAKAYIM"

Son olarak Yunus Akgün ile sosyal medyada canlı yayın yapan Sancak, basında çıkan iddialarla adeta dalga geçti. Yayında, "Yüzünü bir tam göster bakayım. Sağdan soldan kafanı göster. Seni boğazından yakalamış mı Balotelli, bir bakalım oğlum" diyen Sancak'a Yunus Akgün, "Akşam Mario ile bir fotoğraf atarım" dedi. Bunun üzerine Sancak da "İkiniz beraber fotoğraf çekeceksiniz. Pışık yapacaksınız, tamam mı? Bir parmakla da değil iki parmakla." ifadelerini kullandı.