Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçında forma giyemeyen Kylian Mbappe'nin sağlık durumu belli oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe, yaşadığı hastalık nedeniyle 5 kilo verdi.
Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mbappe, hastaneden taburcu olmasının ardından antrenmanlara geri döndü. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Fransız yıldız, mide ve bağırsak iltihabı nedeniyle 5 kilo verdi.
Antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda Fransız yıldızın fiziki açıdan uğradığı değişim dikkat çekti. Real Madrid'in paylaştığı antrenman fotoğrafında Mbappe'nin kilo ve kas kaybettiği görüldü. Çıkan haberlere göre Fransız yıldız, gücünü toplamak ve hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yapmaya devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı - Son Dakika
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