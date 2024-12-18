Maç öncesinde -1 puanda bulunan ve ligin dibine demir atan Adana Demirspor'a deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'taki kriz daha da derinleştirdi. Karşılaşmanın devre arasında siyah-beyazlıların soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.
Giovanni van Bronckhorst döneminde bazı yabancı oyuncuların gruplaşması vardı. Yerli oyuncular takımın gidişatını daha da kötüleştirebileceğini düşünerek bu konuyu dillendirmedi. Serdar Topraktepe göreve gelip 'ruhsuz' olarak nitelendirdiği bazı yabancıları kulübeye çekti.
Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu. Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, taraftarların tribüne çağırıp ikinci yarı öncesi destek vermesinin ardından hızla soyunma odasına giden kaleci Mert'in hedefinde yenilen gollerde hatalı olan Arthur Masuaku ile Al Musrati vardı.
Kaptanın çağrısına yabancıların kulak asmaması büyük tepki çekti. Başta Mert olmak üzere yerli oyuncular çıldırma noktasına geldi. Beşiktaş'ın soyunma odasında "Sizin tek derdiniz para", "Böyle davranacaksanız ne işiniz var burada" sesleri yükseldi.
Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı. Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Spor › Günler sonra ortaya çıktı: Beşiktaş soyunma odasında 'Yok artık' dedirten olay - Son Dakika
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