Günler sonra ortaya çıktı: Beşiktaş soyunma odasında "Yok artık" dedirten olay

Spor

Maç öncesinde -1 puanda bulunan ve ligin dibine demir atan Adana Demirspor'a deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'taki kriz daha da derinleştirdi. Karşılaşmanın devre arasında siyah-beyazlıların soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

FUTBOLCULAR ARASINDA GRUPLAŞMA VAR

Giovanni van Bronckhorst döneminde bazı yabancı oyuncuların gruplaşması vardı. Yerli oyuncular takımın gidişatını daha da kötüleştirebileceğini düşünerek bu konuyu dillendirmedi. Serdar Topraktepe göreve gelip 'ruhsuz' olarak nitelendirdiği bazı yabancıları kulübeye çekti.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YAŞANANLAR İPLERİ KOPARDI

Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu. Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.

MERT'İN HEDEFİNDE MASUAKU VE MUSRATI VARDI

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, taraftarların tribüne çağırıp ikinci yarı öncesi destek vermesinin ardından hızla soyunma odasına giden kaleci Mert'in hedefinde yenilen gollerde hatalı olan Arthur Masuaku ile Al Musrati vardı.

"BÖYLE DAVRANACAKSANIZ NE İŞİNİZ VAR BURDA"

Kaptanın çağrısına yabancıların kulak asmaması büyük tepki çekti. Başta Mert olmak üzere yerli oyuncular çıldırma noktasına geldi. Beşiktaş'ın soyunma odasında "Sizin tek derdiniz para", "Böyle davranacaksanız ne işiniz var burada" sesleri yükseldi.

BİR YABANCI OYUNCU KAHVE İSTEDİ, KÜFÜRLEŞMELER OLDU

Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı. Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.