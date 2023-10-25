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''Sahada ezdik'' diyen Okan Buruk, Bayern Münih'e kaç atabileceklerini söyledi - Son Dakika

''Sahada ezdik'' diyen Okan Buruk, Bayern Münih'e kaç atabileceklerini söyledi

Son Güncelleme: 25.10.2023 00:33

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 mağlup oldukları Bayern Münih karşısında oyun olarak büyük üstünlük kurduklarını belirterek, ''Bayern Münih'in belki uzun zamandır şut olarak değil, oyun olarak da böyle ezildiğini izleyenler görmemiştir. Bireysel olarak günümüzde olsak, ilk yarı 5-6 atabilirdik'' ifadelerini kullandı.

Alman devi Bayern Münih'e son anlarda 3-1 yenilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"5-6 ATABİLİRDİK"

Bireysel performanslara dikkat çeken başarılı antrenör, "Sonuç önemli. İlk yarı çok net üstündük. Taraftarın da muhteşem desteği vardı. Destek ile oyun birleşti. Planımız buydu. Bireysel olarak günümüzde olsak, ilk yarı 5-6 atabilirdik" dedi.

'Günümüzde değildik' diyen Okan Buruk, Bayern Münih'e kaç atacaklarını söyledi

"İKİNCİ FAVORİ BAYERN MUNIH"

Rakibin kalitesine de değinen Buruk, "Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nin ikinci favorisi. Oyun olarak çok büyük üstünlük kurduk. Gidip kötü kullandığımız kaybettiğimiz pozisyonlar oldu. Bayern Münih geçişleri iyi kullandı. Ancak bu oyunu ortaya çıkartmak önemliydi. Bayern sonlandırmada bizden daha iyiydi. 2-1'den sonra cevap veremedik. Tam değişiklik yaparken gol yedik. Moral bozukluğundan onların da etkisi olmadı. İyi işler yaptık, kazanmamız gereken maçtı. Rakibimiz geldiği pozisyonları değerlendirdi. Sane ve Coman gibi çok iyi kanat oyuncularına sahipler. Onlar da çok etkili bir şekilde bizi cezalandırdılar. Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle oynamak benim için çok değerli. Zamanı geldiğinde, bu kaçırdıklarımızı da atacağız" şeklinde konuştu.

'Günümüzde değildik' diyen Okan Buruk, Bayern Münih'e kaç atacaklarını söyledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bayern Münih, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Sahada ezdik'' diyen Okan Buruk, Bayern Münih'e kaç atabileceklerini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Sahada ezdik'' diyen Okan Buruk, Bayern Münih'e kaç atabileceklerini söyledi - Son Dakika
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