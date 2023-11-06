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Günün en çok konuşulan karşılaşmasının galibi ev sahibi oldu - Son Dakika

Günün en çok konuşulan karşılaşmasının galibi ev sahibi oldu

Son Güncelleme: 06.11.2023 22:20

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın 19. dakikasında konuk takımda Emirhan topu eline alıp penaltıya sebep olmuştu.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kalyon Stadyumu'ndaki maçta galip gele taraf 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

KALECİ TOPU TAKIM ARKADAŞINA BIRAKTI

karşılaşmanın 19. dakikasında konuk takım kalecisi Gökhan, autu kullanacağı sırada topu takım arkadaşı Emirhan'a bıraktı. O sırada Emirhan beklenmedik bir hareket yaptı ve topu elle kontrol etti.

HAKEM PENALTI VERDİ

Emirhan'ın topu elle düzelttiğini gören hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve penaltı çaldı. Kaleci Gökhan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak karar değişmedi. Penaltıyı kullanan Maxim, golü attı ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçti.

MAXIM VE DRAGUS 3 PUANI GETİRDİ

Ev sahibi Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 50. dakikada Denis Dragus kaydetti.

SUMUDICA KIZARDI

Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günün en çok konuşulan karşılaşmasının galibi ev sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günün en çok konuşulan karşılaşmasının galibi ev sahibi oldu - Son Dakika
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