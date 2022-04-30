GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika

GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.

Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başarılarına bir yenisini daha ekleyerek yılların hasretine son veren ve Süper Ligi şampiyon olarak bitiren komşumuz Trabzonspor'u ve değerli Başkanı Ahmet Ağaoğlu nezdinde tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Hepimize örnek bir futbol şehri kuran komşumuz Trabzonspor'un ve büyük camiasının şampiyonluğu kutlu olsun. Tebrikler Trabzonspor."