GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

30.04.2022 23:57
GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.

GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.

Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başarılarına bir yenisini daha ekleyerek yılların hasretine son veren ve Süper Ligi şampiyon olarak bitiren komşumuz Trabzonspor'u ve değerli Başkanı Ahmet Ağaoğlu nezdinde tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Hepimize örnek bir futbol şehri kuran komşumuz Trabzonspor'un ve büyük camiasının şampiyonluğu kutlu olsun. Tebrikler Trabzonspor."

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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