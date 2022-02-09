Üye Girişi
GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama - Son Dakika

GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama

09.02.2022 13:41
GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama

GZT Giresunspor'un Senegalli oyuncusu Younousse Sankhare'nin Fransız basınına yaptığı, "Sportif direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi.

GZT Giresunspor'un Senegalli oyuncusu Younousse Sankhare'nin Fransız basınına yaptığı, "Sportif direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var" açıklamalara yeşil beyazlı kulüpten yanıt geldi. Açıklamada, "Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz" denildi.

Giresunspor'un sezon başında transfer ettiği Sankhare, iç sahadaki Antalyaspor maçından sonra teknik heyet tarafından kadroya alınmamasının ardından konu uzun süre belirsizliğini korudu. Sankhare'nin Fransız basınına önceki gün açıklamalarda bulunması ise tepki çekti. Fransız L'equipe'e konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Evimde elektrik yok. Arabada telefonumu şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Sportif direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Çok temimkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şeyi yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler."

Bu açıklamaların ardından Giresunspor Kulübü'nden yazılı açıklama ile iddialara cevap verildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiç bir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız" denildi.

Younousse Sankhare, bu sezon Giresunspor'da 9 maçta forma giydi. En son Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.


GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama
GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama
YORUMLAR
500

Giresunspor, Antalyaspor, Pazartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
12:00 Kışın zor günlerinde yazlık evini kedilere açtı!
13:24 Böyle komşu düşman başına! Asansörde cesedi bulunan kadını komşuları öldürmüş!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 13:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement