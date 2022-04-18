GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet: Küme düşme hattıyla arayı açmak istiyoruz - Son Dakika
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GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet: Küme düşme hattıyla arayı açmak istiyoruz

18.04.2022 00:24
GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet: Küme düşme hattıyla arayı açmak istiyoruz

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, golsüz biten Beşiktaş maçı sonrasında açıklamada bulundu.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, golsüz biten Beşiktaş maçı sonrasında açıklamada bulundu. Beşiktaş'a karşı gol yemeden alınan beraberliğin önemine dikkat çeken Karaahmet, "Puanımızı bir an önce yukarılara taşıyıp küme düşme hattıyla iyice arayı açmak istiyoruz. O yüzden Beşiktaş'tan alınan bence çok değerli bir puan oldu" dedi.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Beşiktaş ile kendi sahalarında oynadıkları 0-0 eşitlikle tamamlanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılar karşısında alınan 1 puanın güzel bir sonuç olduğunu belirten Karaahmet, "Bizim için önemli bir maçtı. Giresunspor, bu sene de farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Gerek ekonomik yönetimiyle, gerekse futbolcu üretme, genç oyuncular oynatma konusunda da bir iddiası vardı. Bugün de Beşiktaş gibi çok önemli bir rakibe karşı oynadık. Çok şükür güzel bir maçtı. Aslında hocamla maç öncesi konuşmamda da sormuştum ne yapacağız diye? 'Gol yemeyeceğiz ona emin olabilirsiniz başkanım ama atarsa arkadaşlar kazanırız' demişti. En azından gol yememe tarafı oldu. Bizim için güzel bir sonuç. Beşiktaş'a karşı gol yemeden alınmış bir beraberlik bizim için güzel bir sonuç. Çünkü bizde puanımızı bir an önce yukarılara taşıyıp küme düşme hattıyla iyice arayı açmak istiyoruz. O yüzden Beşiktaş'tan alınan bence çok değerli bir puan oldu" diye konuştu.

'HAKAN HOCAMIZLA İNŞALLAH DEVAM EDECEĞİZ'

Teknik direktör Hakan Keleş ile yola devam edeceklerini de kaydeden başkan Karaahmet, "Hoca konusunda hep söylüyorum geldiğimden itibaren, hocam ben olduğum sürece burada. O konuda bir problem yok. Kendisine de söylüyorum istediğin kadar sözleşme yapabiliriz. Futbol bizim gibi kulüplerin, özellikle Anadolu kulüplerinin sürekli hoca değiştirmek gibi bir lüksü olmamalı. Sabretmeliyiz. Bu konuda Giresunspor bir örnek oluyor bence. İnşallah başarılı oluruz. Birilerine de örnek teşkil ederiz. Tabi ki her başkan, her yönetim kurulu kendine hoca konusunda karar almada özgür ama bir hocayla ligi bitirmek hatta geçen sene şampiyon olduğumuz hocayla devam edip, sonra bu ligi onunla bitirmek gerçekten büyük bir mutluluk. Böyle olunca belki başarı hikayesinin anlamı oluyor. O yüzden Hakan hocamıza güveniyorum. Çünkü ne yaptığını biliyor. Elindeki kadroyla ne oynayacağını biliyor. Onu en iyi şekilde çalışarak yapıyor. Zaten kulübe karşı inanılmaz bir katkısı var. O yüzden Hakan hocamızla inşallah devam edeceğiz" dedi

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Hakan Karaahmet, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor Başkanı Karaahmet: Küme düşme hattıyla arayı açmak istiyoruz - Son Dakika


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