GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
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GZT Giresunspor maçının ardından

05.03.2022 18:39
GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ilk 30 dakika iyi oynadıklarını belirterek, golü attıktan sonra galibiyeti koruma iç güdüsüyle geri çekildiklerini söyledi. Korkmaz, "Bireysel hatalardan gol yedik ve kaybettik. Güçlü olmak, cesaretli olmak ve inanmak lazım. Herkesin böyle yapması lazım. Bu süreçleri ben yaşadım, iyi biliyorum. Ama içeride kazanmamız gerekir. Maç kaybedeceğiz ama böyle kaybetmeyeceğiz. Şimdi önümüzdeki Kasımpaşa maçı ve diğer maçların bizim için önemi daha da arttı. Cesaretli, inanarak yola devam etmek istiyoruz. Önümüzde 10 maç, 30 puan var. Cesaretli ve korkmadan oynayacağız, sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" dedi.

KELEŞ:  KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise son 2 haftadır zorlu rakiplerle oynayarak 6 puan aldıklarını belirterek, "Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. İyi başladık ancak duran toptan bir gol yedik. Bunu çözemedik ve bu gol bizi sıkıntıya soktu. Sonrasında 2 gol bulduk ve öne geçtik. Karşılaşmanın sonlarına doğru uzun toplarla baskı yedik. Buna rağmen sonuç aldık. Oyuncularımın performansından memnunum. Böyle bir deplasmanda 3 puanla dönmek çok önemli. Gaziantep maçını da kazanarak hedeflerimiz doğrultunda ilerleyeceğiz. Hak ettiğimiz bir maçı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Ahmet Çalık, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika


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