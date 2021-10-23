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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23.10.2021 17:01
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ŞırnakHakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih YaylaAllpower Akü Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı (Umut Demir, Eren Koparıcı, Uriarte)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan...

Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı (Umut Demir, Eren Koparıcı, Uriarte)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Umut Durur (İlker Esin, Resül Gün, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Zeka Kır)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 76 dakika (22, 28, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Emin Gök, Fatih, Afyon, Maden, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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