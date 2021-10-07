Üye Girişi
Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Şampiyonluğu Nataliia ve Alexey'in - Son Dakika

Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Şampiyonluğu Nataliia ve Alexey'in

07.10.2021 12:06
Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Şampiyonluğu Nataliia ve Alexey'in

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası devam ediyor.

Dünkü yarışlarda erkeklerde Alexey Molchanov, kadınlarda Nataliia Zharkova dünya şampiyonu oldu. Master erkeklerde 4 dünya rekoru kırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda dün yapılan ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde dünya şampiyonlarına ve dereceye girenlere madalyaları törenle verildi. Yapılan derecelerle 4 ayrı ülkenin ulusal rekorları da kırıldı. Master erkekler kategorisinde ise 4 dünya rekoru kırıldı. Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda dün yapılan madalya törenine, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Kaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Volkan Sarıtaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, CMAS Yönetim Kurulu Üyesi Bozana Ostojic ve CMAS Serbest Dalış Direktörü Apostolos Bellos katıldı.

NATALIIA ZHARKOVA'DAN İLK, ALEXEY MOLCHANOV'DAN İKİNCİ ALTIN MADALYA

İp destekli sabit ağırlık kadınlarda Ukrayna'dan Nataliia Zharkova, 91 metreyle Dünya Şampiyonluğu kürsüsüne çıkarken, kendi ülkesinin de ulusal rekorunu kırdı. Macaristan'dan Fatima Korok, 88 metrelik derecesiyle gümüş madalya alırken kendi ülkesinin yeni ulusal rekoruna da sahip oldu. Çekya'dan Alena Konecna 86 metreyle bronz madalya kürsüsüne çıktı ve kendi ülkesinin ulusal rekorunu kırdı. Rus Alexey Molchanov, dünya şampiyonasında üst üste ikinci kez altın madalyaya imza attı. Molchanov, ip destekli sabit ağırlık erkeklerde 121 metreyle Dünya Şampiyonluğu kürsüsüne çıktı. Alexey Molchanov, şampiyonanın ilk gününde yapılan sabit ağırlık paletli (CWT) disiplininde de 128 metreyle dünya şampiyonu olmuştu. İp destekli sabit ağırlıkta gümüş madalyayı Hırvatistan'dan Peter Klavor 119 metrelik derecesiyle aldı. Klavor, bu derecesiyle ülkesinin ulusal rekorunun da sahibi oldu. Tunus'tan Walid Boudhiaf, 113 metreyle bronz madalya kürsüsüne çıktı.

70 YAŞ ÜZERİNDE 78 METREYE DALARAK DÜNYA REKORU KIRDI

Dünya Şampiyonası'nda master erkekler kategorisi ip destekli sabit ağırlık dalışlarında peş peşe üç dünya rekoru kıran sporcular madalya kürsüsüne çıktı. Danimarka'dan Jesper Stechmann, 90 metreye başarılı bir dalış yaparak kırdığı dünya rekoru ile dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıktı. Çekya'dan Petr Vala, 78 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve gümüş madalya aldı. Fransa'dan Sauveur Lococo, 70 metreyle kırılan üçüncü dünya rekorunun ve bronz madalyanın sahibi oldu. İp destekli sabit ağırlık disiplininde master 70 yaş üzeri erkeklerde yeni dünya rekoru geldi. Slovenya'dan Japec Jakopin, 78 metrelik başarılı dalışıyla dünya rekoru kırarak altın madalya kürsüsüne çıktı.

SERBEST DALIŞ MİLLİ TAKIMI

5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası sabit ağırlık paletli (CWT), sabit ağırlık çift palet (CWT-BF), sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde yapılıyor.29 ülkeden 95 sporcunun katıldığı CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi Devrim Cenk Ulusoy'un antrenörlüğündeki 7 kişilik Serbest Dalış Milli Takımı'mız temsil ediyor.Serbest Dalış Türk Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor: Şahika Ercümen, Yaren Türk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Serkan Toprak, Birol Özbek ve Görkem Gedik. Milli sporcumuz Birol Özbek master erkeklerde ülkemizi temsil ediyor.

Ödül törenine katılan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, ip destekli sabit ağırlıkta dünya şampiyonu olan ve madalya kürsüsüne çıkan tüm sporcuları kutladığını belirterek, "Dünya Şampiyonası iki ayrı disiplinde yapılacak yarışmalarla sona erecek. Ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyonumuz gayet iyi devam ediyor. İki ayrı disiplinde yapılacak yarışlara katılan sporculara ve Serbest Dalış Milli Takımı sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI CUMARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR

Cuma günü sabit ağırlık paletsiz (CNF) yarışlarıyla devam edecek olan Dünya Şampiyonası, 9 Ekim Cumartesi günü sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) yarışlarıyla sona erecek. CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası TSSF'nin youtube sayfasından canlı olarak yayınlanıyor.

ŞAMPİYONAYA KATILAN ÜLKELER

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte 4 kıtadan 29 ülke; Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Ukrayna, Umman, Tunus, Güney Afrika, İsveç, Rusya, Belarus, ABD, Güney Kore, Almanya, Slovenya, Azerbaycan, Kuveyt, Fransa, Lübnan, Çekya, İtalya, İspanya, Şili, Yunanistan, Macaristan, Kolombiya, Hırvatistan ve Hollanda milli takımları yarışıyor.

Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Şampiyonluğu Nataliia ve Alexey'in

Dünya Şampiyonluğu, Dünya Şampiyonası, Togo Cumhuriyeti, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Spor Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Şampiyonluğu Nataliia ve Alexey'in - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı 12:54 Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi 12:21 Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi
Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor 12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı 11:37 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz 11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak 10:58 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu

Son Dakika Haberleri
12:55 Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor
11:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak         
12:56
Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna damga vuran temizlik aracı tekrar pistte! Şoför o anları anlattı         
12:53
Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı         
12:23
Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı         
12:19
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı         
11:55
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz         
11:19
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 13:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Şampiyonluğu Nataliia ve Alexey'in - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement