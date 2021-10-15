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Kızakçılar asfaltta yarışacak - Son Dakika

Kızakçılar asfaltta yarışacak

15.10.2021 10:18

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan Türkiye Tekerlekli Kızak Şampiyonası'nda sporcular, asfaltta yarışacak.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan Türkiye Tekerlekli Kızak Şampiyonası'nda sporcular, asfaltta yarışacak.

Türkiye Kızak Federasyonu sporcuları, yazın kar olmadığı için asfaltta düzenlenen şampiyonaya yine asfalt zeminde hazırlandı. Hazırlıklar sırasında bazen trafik polisleri, bazen de kendileri önlem aldı. Sporcular, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından yarın Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada, kızın buzda kaydıkları kızağın altına tekerlek takarak asfaltta yarışacak.

Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Takım Antrenörü Tuğrul Aksu, adrenalin tutkunu gençlerin bu spora yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Şampiyonanın yapılacağı pisti hazırladık. Son antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kışın karda kullandığımız kızağı yazın da tekerleklerini takarak asfalta kullanıyoruz. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir pist var. Şimdi de Erzurum Büyük Şehir Belediyesi uluslararası standartlarda Konaklı Kayak Merkezi'nde yeni bir pist yapıyor. Kızak sporunda yaklaşık 200 sporcu bulunmakta. Bu spor adrenalini yüksek olduğu için kızağa bir binen bir daha inmiyor. Bu nedenle gençler büyük ilgi gösteriyor. Yani çok zevkli bir spor. Bütün tedbirler alındıktan sonra herhangi bir tehlike kalmıyor. Ejder3200 ile ortak düzenlediğimiz ve 100 sporcunun katılacağı şampiyonaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Hangi spor dalı olursa olsun izleyici olmadı mı zevki çıkmıyor."

Sporculardan Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Beyza Arzuti, 4 yıldır kızak sporu ile uğraştığını söyledi. Kıştan sonra yaz boyu çalışmalara ara vermeden sürdüklerini belirten Arzuti, "Hafta içi fitness hafta sonu kızak antrenmanları yaptık. Yoğun çalışma sürecinden geçerek güzel bir şekilde hazırlandık. İnşallah yarışmalar da güzel şeyler elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak
Kızakçılar asfaltta yarışacak

Türkiye, Erzurum, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kızakçılar asfaltta yarışacak - Son Dakika Spor


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