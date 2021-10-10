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Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü - Son Dakika

Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü

10.10.2021 12:29
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım eden, boş vakitlerinde de Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanarak birinci olan Cemile Aykoç (17), Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım eden, boş vakitlerinde de Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanarak birinci olan Cemile Aykoç (17), Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yaz boyunca üzüm hasadı yapan Aykoç "Üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum" dedi.

Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan lise son sınıf öğrencisi Cemile Aykoç, sınıf arkadaşlarının tavsiyesiyle 4 yıl önce muaythai sporu ile tanıştı. Antrenmanlarını eksiksiz sürdüren Aykoç, haziran ayında Aydın'da yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılarak 67 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Aykoç, bu yıl aralık ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdüren Aykoç, bir yandan da tarlada çalışarak çiftçilik yapan ailesine destek oluyor.

Türkiye şampiyonu olmasının ailesini gururlandığını belirten Aykoç, şunları söyledi: "Bu yıl yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonası milli takım seçmelerinde 67 kiloda 1'inci oldum. Bu benim ve ailem için çok gurur verici oldu. Manisa ilimizin de adını duyurmuş oldum. Bu sporu 4 yıldır yapıyorum. Bu yıl ilk defa şampiyon oldum" dedi."AİLEME YARDIMCI OLMAK İÇİN YAZ AYLARINDA TARLADA ÇALIŞIYORUM"

Yaz ayı boyunca bağda üzüm hasadı yapan Aykoç, "Aileme yardımcı olmak için yaz aylarında tarlada çalışıyorum. Şimdi de hafta sonu boş oldukça. Zor ama faydası da oluyor. Çünkü üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmadım. Hedefim; aralık ayında Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birinci olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü
Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü

Tayland, Türkiye, Manisa, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tarladan milli takıma uzanan başarı öyküsü - Son Dakika Spor


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