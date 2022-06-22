- Hacı Baba Pastaneleri, Amed Sportif Faaliyetler'e göğüs sponsoru oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Türkiye'de tatlıda marka yüzü olan Hacı Baba Pastaneleri, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile sponsorluk antlaşması imzaladı.

Diyarbakır'ın spor kulüplerinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile kenttin dünyaya açılan tatlı markası Hacı Baba Pastaneleri arasında sponsorluk anlaşması sağlandı. İmza törenine kulüp başkanı Selahattin Yıldırım, Hacı Baba Pastaneleri yönetim kurulu başkanı Yılmaz Elaldı ve Aziz Elaldı katıldı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Selahattin Yıldırım, bu sene ki göğüs sponsorları Hacı Baba Pastaneleri olduğunu açıkladı. Geçen yıl geçirdikleri başarılı bir sezonun ardından böyle bir sponsorluk kendilerini çok mutlu ettiği aktaran Yıldırım, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sponsor olmasalar bile sürekli güzel bir destekleri vardı. Bizim gibi kalıcı gelir kaynakları olmayan kulüplerin bu tür sponsorluk antlaşmaları yapmaları çok önemli. Geçen sezondan başarılı kadronun büyük bir kısmını koruduk. Takımın bir iskeleti mevcut. Önümüzdeki yıl daha başarılı bir sezon geçirebilmek için nokta transferlerle daha başarılı geçireceğimizi umuyoruz. İki transferimiz gerçekleşti. Bir 6 transfer daha planlıyoruz. Acele etmeyeceğiz. Takımımıza fayda sunabilecek nokta transferler konusunda çalışıyoruz. Olumlu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"Sponsor olmaktan da gurur duyuyoruz"

Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Amedspor'a çok teşekkür ettiğini belirterek, "Başarılı bir şekilde Türkiye gündemine zaman zaman oturması biz Diyarbakırlı iş insanlarını mutlu etti. Diyarbakır'da doğmuş, büyümüş dünya gündemine oturan bir firmayız artık. Böyle bir durumda Diyarbakır'ın spor anlamında Amedspor'un yanında olmak bizim için bir görevdir diye düşünüyorum. Sponsor olmaktan da gurur duyuyoruz. Tekrardan hem teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca bu yıl şampiyonluk bekliyoruz" diye konuştu.

Aziz Elaldı ise, Diyarbakır doğumlu olan Hacı Baba Pastanelerinin Türkiye markası olduğunu söyledi. Elaldı, "Bizim de bu şehre olan görevimiz bu şehirde spor faaliyetlerini, sponsorluk faaliyetlerini desteklemek görevimiz. Sosyal sorumluluk projelerimizden biri olarak Amedspor'da şehrimizin, bölgemizin en güzide takımı olduğu için sürekli yanında yer almışız. Sponsorluk olarak kendileri bizleri tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz. İki tarafa da hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.