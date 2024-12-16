Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan takımlardan birini ikna etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan takımlardan birini ikna etti

Geniş Video İzle

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa hakkında açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada Kasımpaşa'nın kupaya katılacağını ancak Fenerbahçe'nin düşünmek için süre istediğini belirtti.

16.12.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada Kasımpaşa'nın katılacağını ancak Fenerbahçe'nin düşünmek için süre istediğini belirtti.

"FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ"

Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa'nın ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler. İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur" dedi.

Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası\'na katılmama kararı alan takımlardan birini ikna etti

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan takımlardan birini ikna etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tayfur:
    Beşiktaş düşmanları GERİ VİTES mi yapıyorsunuz hahhaa noldu kasımpatı yemedi mi? Bi kararının arkasında duramayanlar anca boş atarsınız. Beşiktaş maçtan çekilirim demişti ve çıkmamıştı. Şeref meselesi farkı var tabi dediğimizi yaparız. 87 2 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin:
    Çok mu önemli Fener'in kupaya katılması da (Yalı çocuğuna yalvarmana değer mi?) 46 11 Yanıtla
  • Can Ilter:
    G.S katılmasa ceza kesersin Başkaları katılmayınca dil dökersin var mı böyle çifte standart. 47 8 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    Fenerbahçe geçen sezon maçtan çekildiği için kupadan en az iki sezon men edilmesi gerekirken yalı çocuğunun kuklası TFF başkanı ne olur kupaya katılın diye yalvarıyor sonra da adaletten ve dürüstlükten bahsediyor yazıklar olsun duzeninize 37 5 Yanıtla
  • sezai duran:
    Türkiye Kupası adı üstünde bundan daha ötesi varmı katılmak isteğe bağlı olmamalı katılmak istemeyen takımlar faaliyetleri derhal durdurulmalı bu ne lakaytlik. 30 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Fenerbahçe Naz Yapıyor:))) 18 5 Yanıtla
  • Halil Ozdemir:
    siradanlastirmak istiyorlar kupayı o zaman bizde katilmayqlim 12 2 Yanıtla
  • Osman Kalin:
    Türkiye Kupası önemli dir ve katımayan takımlardan, oynadıkları ligden en az 3 puanları silinmeli 12 2 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Yalvardin mi neyin sözünü verdin ? 12 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    icraat süper senden beklenen hareket için minnettarız ya Kasımpaşa katılmasa halimiz ne olurdu izleme şerefine Nail olmazdık Allah korusun 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Canlı anlatım Dev maçta ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev maçta ilk düdük çaldı
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:03:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan takımlardan birini ikna etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.