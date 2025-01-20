Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Spor

Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasıyla birlikte yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilirken, maç başı ödenecek ücret de ortaya çıktı.

BİN 400 EURO

Sözcü'de yer alan habere göre yabancı VAR hakemleri görev yaptıkları maç başına konaklama masrafları hariç TFF'den bin 400 euro kazanacak. Haberde ayrıca ilk 19 hafta boyunca görev yapan yerli VAR hakemlerinin ise 26 bin TL (yaklaşık 710 avro) kazandığı belirtildi.

KULÜPLERDEN KESİLECEK

TFF'nin yabancı VAR hakemi uygulaması için oluşan ekstra yol ve konaklama masraflarının bir kısmını kulüplere ödenecek paradan keseceği aktarıldı.