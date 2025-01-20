Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı VAR hakemi uygulamasına geçmesi sonrası, maç başına ödenecek ücretler belirlendi. Yabancı VAR hakemlerinin maç başına konaklama masrafları hariç TFF'den bin 400 euro kazanacağı, yerli VAR hakemlerinin ise 26 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

20.01.2025 09:07
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasıyla birlikte yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilirken, maç başı ödenecek ücret de ortaya çıktı.

BİN 400 EURO

Sözcü'de yer alan habere göre yabancı VAR hakemleri görev yaptıkları maç başına konaklama masrafları hariç TFF'den bin 400 euro kazanacak. Haberde ayrıca ilk 19 hafta boyunca görev yapan yerli VAR hakemlerinin ise 26 bin TL (yaklaşık 710 avro) kazandığı belirtildi.

KULÜPLERDEN KESİLECEK

TFF'nin yabancı VAR hakemi uygulaması için oluşan ekstra yol ve konaklama masraflarının bir kısmını kulüplere ödenecek paradan keseceği aktarıldı.

Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    malum yapı dağılsın 5 kat kazansınlar Beşiktaş ve fenerbahçeyi yıllardır doğruyor hakemler o yapı çökertilmeli Türk futbolu italya şike lobisinden beter olmuş temizlik başlasın 8 8 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    yabancı var hakemi olmasa fenerbahçe nin iki golü sayılırdı 3 5 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin:
    artık gs şampiyon olamayacak desenize 3 3 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    Ali nin kuklası 2 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    yabanci hayranligi oyuzden 2 kati masrafini oduyosun tek kat ywter 1000 euro yeter 0 1 Yanıtla
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