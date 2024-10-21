Hackerlar, Arda Güler\'i Juventus\'a transfer etti

Spor

Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

HACKERLER JUVENTUS'A TRANSFER ETTİ

İtalyan devi Juventus'un resmi İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Bu paylaşımı sonrası, "Şaka mı?", "Hesap mı hacklendi?" soruları gündeme gelirken, Juventus resmi hesabı bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

TÜRKLER HACKLEDİ

Juventus'un resmi hesabından yaptığı açıklamanın ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan "Oğlum şakaydı lan" şeklinde bir paylaşım daha yapıldı. Böylece hesabı ele geçirenlerin Türk olduğu ortaya çıktı.