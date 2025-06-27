Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un hem hücumda hem savunmada en çok katkı veren isimlerinden biri olan Florent Hadergjonaj, kulübüyle yola devam kararı aldı.
Takımıyla başarılı bir performans sergileyen Hadergjonaj, İran Ligi takımlarından Persepolis ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak İran'da devam eden savaş ve iç karışıklık ortamı, bu transferin gerçekleşmesini engelledi. Güvenlik koşullarını değerlendiren Hadergjonaj ve menajeri, bölgeye gitmenin kariyer açısından risk taşıdığını belirterek transferi iptal etti.
Oyuncunun bu kararının ardından Alanyaspor yönetimiyle yapılan görüşmelerde taraflar 2 yıllık yeni bir sözleşme için prensipte el sıkıştı.
Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, takımının kümede kalmasında büyük rol oynamıştı.
Son Dakika › Spor › Hadergjonaj, İran'a transferini savaş nedeniyle iptal etti - Son Dakika
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