UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho turdan ümidini kesmedi.
Fred'in geri dönmesiyle birlikte planının kusursuz işleyeceğini düşünen Mourinho'nun kritik bir değişikliğe gideceği iddia edildi.
Sakatlığı sonrası 3 maçtır yedek kulübesinde oturan Dominik Livakovic, eldivenleri İrfan Can Eğribayat'tan geri alıyor. Mourinho'nun kalede değişikliğe gitmesi ve sakatlıktan dönen Livakovic'e haftalar sonra formayı vermesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Haftalar sonra bir ilk yaşanacak! Mourinho'dan Rangers maçı için kritik karar - Son Dakika
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