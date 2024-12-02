Oğuz Aydın, performansıyla Jose Mourinho\'yu pişman etti

Fenerbahçe'nin son maçlarda yükselen değeri Oğuz Aydın, ortaya koyduğu performans ve skor katkısıyla, kendisini sezon başında kullanmayı tercih etmeyen teknik direktör Jose Mourinho'yu adeta uzun süre boyunca şans vermediğine pişman etti.
Sezon başında sarı-lacivertlilere transfer olan ve Süper Lig'in 13. haftasındaki Kayserispor maçıyla ilk kez 11'de şans bulan Oğuz Aydın, bu fırsatı 2 gol ve 1 asistle değerlendirmişti. Teknik direktörü Jose Mourinho'dan Gaziantep FK maçında da formayı kapan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, henüz 3. dakikada ağları havalandırmayı başardı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Oğuz Aydın, geçen sezonu ligde 13 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.
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