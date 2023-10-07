Okan Buruk, sadece 3 maçta forma giyen Hakim Ziyech'in sakatlığını açıkladı

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"3 MAÇ OYNAYINCA AĞRISI OLDU"

Yıldız futbolcu Ziyech hakkında konuşan Buruk, "Hakim Ziyech ayağını denedi ve ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Uzun süre oynamadılar. 3 maç oynayınca, ağrısı oldu. Çok sakatlık yok, her şey tertemiz gidiyor. Sakatlık olmadan yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah hakim, milli aradan sonra maç performansını ortaya koyacaktır" dedi.

"KÖTÜ BİR ZEMİN VARDI"

Öte yandan Antalyaspor maçındaki zemini eleştiren deneyimli çalıştırıcı, "Kötü bir zemin vardı. Birçok yerde olduğu gibi.. Hava şartları da sıcaktı, nem vardı. Bu da oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman da yorulduk" ifadelerini kullandı.