Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıkladı: Atilla Karaoğlan için karar verildi - Son Dakika
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıkladı: Atilla Karaoğlan için karar verildi

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Geçen hafta Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapan ve kararları tartışılan hakemler Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan'a Merkez Hakem Kurulu tarafından maç verilmedi.

06.11.2024 16:24
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının tartışılan orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili de kararını verdi.

ÇAKIR VE KARAOĞLAN'A GÖREV VERİLMEDİ

Geçen hafta oynanan ve maç içindeki kararları hafta boyunca tartışılan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının orta hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi olarak görev yapan Atilla Karaoğlan'a Merkez Hakem Kurulu tarafından bu hafta saha görevi verilmedi.

12. HAFTANIN HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

Süper Lig\'de 12. haftanın hakemleri açıkladı: Atilla Karaoğlan için karar verildi

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıkladı: Atilla Karaoğlan için karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Burak Şan:
    Şikebahçe ağlaya ağlaya ligi götürecek yine 35 13 Yanıtla
  • zafer köklü:
    Okan ın kankisi hasta fanatik Meler i Samsun maçı için görevini yap demişler. Yetiş yaaa ??Meleerrr mission completed ?? 18 6 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Ooo operasyonu kes Kokan buruk un kanişi Halil umut zorlu maçta gs ye gereken desteği verecektir. Ula tezgaha bak be 13 5 Yanıtla
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