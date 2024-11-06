Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının tartışılan orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili de kararını verdi.
Geçen hafta oynanan ve maç içindeki kararları hafta boyunca tartışılan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının orta hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi olarak görev yapan Atilla Karaoğlan'a Merkez Hakem Kurulu tarafından bu hafta saha görevi verilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıkladı: Atilla Karaoğlan için karar verildi - Son Dakika
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