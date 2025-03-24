Hakan Çalhanoğlu'dan kariyeriyle ilgili bomba itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakan Çalhanoğlu'dan kariyeriyle ilgili bomba itiraf

Hakan Çalhanoğlu\'dan kariyeriyle ilgili bomba itiraf

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Sezon başında gündeme gelen Bayern Münih'e transferiyle ilgili bir itirafta bulundu. Hakan, ''Buradaki taraftarlar beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdi, daha fazla olgunlaştım. Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı, evet!'' ifadeleriyle Alman devine gitmeme sebebini açıkladı.

24.03.2025 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter forması giyen A Milli Takımımızın kaptan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından Sport Mediaset'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, kariyeriyle ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

"BAYERN MUNİH'E GİTMEMEMİN SEBEBİ INTER TARAFTARLARI"

Hakan Çalhanoğlu, geçen yaz Bayern Münih'in ilgisi ve Alman ekibine gitmemesiyle ilgili olarak, "Buradaki taraftarlar beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdi, daha fazla olgunlaştım. Onlara her zaman teşekkür edeceğim. Sadece benim için değil, bizim için yaptıkları şeyi anlatamam, bunu sadece yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir şey yaşıyorum. Taraftarlarımız inanılmaz. Stadyumumuzda bize inanılmaz bir güç veriyorlar ve biz de onlara önemli bir şey vermek, yaşatmak istiyoruz. Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı, evet!" dedi.

"INTER'DE ÇOK FAZLA ŞEY KAZANMAK İSİYORUM"

Açıklamalarına devam eden ve Inter'de çok fazla şey kazanmak istediğini söyleyen milli yıldız, "Inter'i kesinlikle en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Büyük bir sorumluluğumuz var ve bunun farkındayız. Her şeyi kazanmayı umuyoruz." sözlerini sarf etti.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BALLON D'OR KAZANMAK"

Hakan Çalhanoğlu, "İtalya'da her şeyi kazandım, hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. İki yıl önce final oynayıp kaybettiğimizi düşünürsek, hayalim yeniden final oynayıp kazanmak ve belki Ballon d'Or'u kazanmak. Ardından yeniden şampiyon olmak da benim için önemli bir şey." diye konuştu.

HAKAN'IN SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 32 maça çıktı. 31 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Hakan'ın İtalyan deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Internazionale, İtalya Serie A, Bayern Münih, Inter Milan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'dan kariyeriyle ilgili bomba itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan Sevilir:
    Hakan maşallah. Sahada ayak basılmadik yer bırakmıyor. Efendi, karakterli bir insan. Ego ve kibir sıfır kendini şaşırmiyor ve asla şımarık degil. Başarılar Allah yolunu açık etsin. 33 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:06:06. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'dan kariyeriyle ilgili bomba itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement