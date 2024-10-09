Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası

Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası

Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih yeniden devreye girdi. Yaz transfer döneminde transferi bitiremeyen Alman devi, Hakan için yeni bir teklif hazırlıyor. Gençleşme planı olan Inter ise 30 yaşındaki orta sahayı 50 milyon euroya bırakmaya sıcak bakıyor. Hakan, Çalhanoğlu, transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda tarihe geçecek.

09.10.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter ve milli takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hakan, transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda Türk futbol tarihine geçecek.

BAYERN MÜNİH YİNE İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Bayern Münih'in milli futbolcu için bir kez daha devreye gireceği belirtildi. Alman devinin sezon başında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edememesi üzerine Joao Palhinha'yı renklerine bağladığı fakat Portekizli orta sahadan memnun olunmadığı hatırlatıldı.

INTER SICAK BAKIYOR, 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter'in sahiplerinin takımı gençleştirmek istediği ve 30 yaşına gelen Hakan Çalhanoğlu'nun iyi bir teklif karşısında gönderilebileceği vurgulandı. Yine haberde İtalyan ekibinin 50 milyon euroluk teklif gelmesi halinde transfere ikna olabileceği ifade edildi.

REKOR KIRABİLİR

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda milli futbolcu, "Transferine en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Söz konusu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 8 maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Inter ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hakan Çalhanoğlu, Internazionale, Bayern Münih, Arda Turan, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Belgeleri yayınlandı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf’muş Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:59:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.